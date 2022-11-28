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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Yunanistan’daki kardeşlerimizin vakıfları ve malları gasp ediliyor, ana dillerini öğrenmelerine izin verilmiyor, buna sessiz kalamayız.”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Yunanistan’daki kardeşlerimizin vakıfları ve malları gasp ediliyor, ana dillerini öğrenmelerine izin verilmiyor, buna sessiz kalamayız.”
Politika 28.11.2022, 11:45
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Yunanistan’daki kardeşlerimizin vakıfları ve malları gasp ediliyor, ana dillerini öğrenmelerine izin verilmiyor, buna sessiz kalamayız.”