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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Yunanistan’daki kardeşlerimizin vakıfları ve malları gasp ediliyor, ana dillerini öğrenmelerine izin verilmiyor, buna sessiz kalamayız.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Yunanistan’daki kardeşlerimizin vakıfları ve malları gasp ediliyor, ana dillerini öğrenmelerine izin verilmiyor, buna sessiz kalamayız.”

Politika 28.11.2022, 11:45
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Yunanistan’daki kardeşlerimizin vakıfları ve malları gasp ediliyor, ana dillerini öğrenmelerine izin verilmiyor, buna sessiz kalamayız.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Yunanistan’daki kardeşlerimizin vakıfları ve malları gasp ediliyor, ana dillerini öğrenmelerine izin verilmiyor, buna sessiz kalamayız.”

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