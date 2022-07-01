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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni asgari ücreti açıkladı. Yüzde 30 oranında yapılan artışla yeni asgari ücret net 5 bin 500 lira oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni asgari ücreti açıkladı. Yüzde 30 oranında yapılan artışla yeni asgari ücret net 5 bin 500 lira oldu.

Politika 01.07.2022, 17:27
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni asgari ücreti açıkladı. Yüzde 30 oranında yapılan artışla yeni asgari ücret net 5 bin 500 lira oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni asgari ücreti açıkladı. Yüzde 30 oranında yapılan artışla yeni asgari ücret net 5 bin 500 lira oldu.

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