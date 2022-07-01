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İngiliz ekibi Liverpool, Mısırlı futbolcu Salah ile 2025 yılına kadar yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni asgari ücreti açıkladı. Yüzde 30 oranında yapılan artışla yeni asgari ücret net 5 bin 500 lira oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni asgari ücreti açıkladı. Yüzde 30 oranında yapılan artışla yeni asgari ücret net 5 bin 500 lira oldu.
Politika 01.07.2022, 17:27
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni asgari ücreti açıkladı. Yüzde 30 oranında yapılan artışla yeni asgari ücret net 5 bin 500 lira oldu.