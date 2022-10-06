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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüşeceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüşeceğini açıkladı.

Politika 06.10.2022, 22:11
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüşeceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüşeceğini açıkladı.

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