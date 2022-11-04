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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Yaptığımız hazırlığı Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin tamamına götürdük. Samimiyseniz referanduma gidelim bakalım millet ne diyor."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Yaptığımız hazırlığı Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin tamamına götürdük. Samimiyseniz referanduma gidelim bakalım millet ne diyor."
Politika 04.11.2022, 15:33
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Yaptığımız hazırlığı Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin tamamına götürdük. Samimiyseniz referanduma gidelim bakalım millet ne diyor."