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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Yaptığımız hazırlığı Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin tamamına götürdük. Samimiyseniz referanduma gidelim bakalım millet ne diyor."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Yaptığımız hazırlığı Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin tamamına götürdük. Samimiyseniz referanduma gidelim bakalım millet ne diyor."

Politika 04.11.2022, 15:33
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Yaptığımız hazırlığı Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin tamamına götürdük. Samimiyseniz referanduma gidelim bakalım millet ne diyor."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Yaptığımız hazırlığı Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin tamamına götürdük. Samimiyseniz referanduma gidelim bakalım millet ne diyor."

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