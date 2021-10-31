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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden’ın G20 Liderler Zirvesi kapsamında Roma’da gerçekleştirdiği görüşme sona erdi. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden’ın G20 Liderler Zirvesi kapsamında Roma’da gerçekleştirdiği görüşme sona erdi. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.
Politika 31.10.2021, 13:24
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden’ın G20 Liderler Zirvesi kapsamında Roma’da gerçekleştirdiği görüşme sona erdi. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.