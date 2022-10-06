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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Vakti saati geldiğinde Suriye’nin Başkanıyla da görüşme yoluna gidebiliriz. Şu an itibariyle zaten alt düzeyde görüşmeler yapılıyor" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Vakti saati geldiğinde Suriye’nin Başkanıyla da görüşme yoluna gidebiliriz. Şu an itibariyle zaten alt düzeyde görüşmeler yapılıyor" dedi.
Politika 06.10.2022, 21:55
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Vakti saati geldiğinde Suriye’nin Başkanıyla da görüşme yoluna gidebiliriz. Şu an itibariyle zaten alt düzeyde görüşmeler yapılıyor" dedi.