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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizin Rusya-Ukrayna savaşında arabulucu ve kolaylaştırıcı rolü takdir ile karşılanıyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizin Rusya-Ukrayna savaşında arabulucu ve kolaylaştırıcı rolü takdir ile karşılanıyor" dedi.

Politika 06.10.2022, 21:37
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizin Rusya-Ukrayna savaşında arabulucu ve kolaylaştırıcı rolü takdir ile karşılanıyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizin Rusya-Ukrayna savaşında arabulucu ve kolaylaştırıcı rolü takdir ile karşılanıyor" dedi.

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