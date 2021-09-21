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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Ülkemizde Suriyeliler dışında da 1 milyonu aşan çeşitli statülerde göçmen vardır. Afganistan’daki gelişmeler sebebiyle bu ülkeden göç akını ihtimaliyle karşı karşıyayız. Suriye krizinde insanlık onurunu kurtaran bir ül

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Ülkemizde Suriyeliler dışında da 1 milyonu aşan çeşitli statülerde göçmen vardır. Afganistan’daki gelişmeler sebebiyle bu ülkeden göç akını ihtimaliyle karşı karşıyayız. Suriye krizinde insanlık onurunu kurtaran bir ülke olarak artık yeni göç dalgalarını karşılamaya ne imkanımız ne de tahammülümüz vardır ” dedi.

Politika 21.09.2021, 21:55
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Ülkemizde Suriyeliler dışında da 1 milyonu aşan çeşitli statülerde göçmen vardır. Afganistan’daki gelişmeler sebebiyle bu ülkeden göç akını ihtimaliyle karşı karşıyayız. Suriye krizinde insanlık onurunu kurtaran bir ül

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Ülkemizde Suriyeliler dışında da 1 milyonu aşan çeşitli statülerde göçmen vardır. Afganistan’daki gelişmeler sebebiyle bu ülkeden göç akını ihtimaliyle karşı karşıyayız. Suriye krizinde insanlık onurunu kurtaran bir ülke olarak artık yeni göç dalgalarını karşılamaya ne imkanımız ne de tahammülümüz vardır ” dedi.

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