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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ukrayna’daki çatışmaların diplomasi ile sona erdirilmesi için yoğun çaba gösteriyoruz. Ukrayna tahılının Afrika’daki kardeşlerimiz olmak üzere en fazla ihtiyaç duyanlara ulaştırılması noktasında çaba harcıyoruz&qu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ukrayna’daki çatışmaların diplomasi ile sona erdirilmesi için yoğun çaba gösteriyoruz. Ukrayna tahılının Afrika’daki kardeşlerimiz olmak üzere en fazla ihtiyaç duyanlara ulaştırılması noktasında çaba harcıyoruz&qu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ukrayna’daki çatışmaların diplomasi ile sona erdirilmesi için yoğun çaba gösteriyoruz. Ukrayna tahılının Afrika’daki kardeşlerimiz olmak üzere en fazla ihtiyaç duyanlara ulaştırılması noktasında çaba harcıyoruz" dedi.
Politika 16.09.2022, 12:42
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ukrayna’daki çatışmaların diplomasi ile sona erdirilmesi için yoğun çaba gösteriyoruz. Ukrayna tahılının Afrika’daki kardeşlerimiz olmak üzere en fazla ihtiyaç duyanlara ulaştırılması noktasında çaba harcıyoruz" dedi.
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