Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ukrayna’daki çatışmaların diplomasi ile sona erdirilmesi için yoğun çaba gösteriyoruz. Ukrayna tahılının Afrika’daki kardeşlerimiz olmak üzere en fazla ihtiyaç duyanlara ulaştırılması noktasında çaba harcıyoruz" dedi.