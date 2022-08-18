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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin davetine icabetle Ukrayna’ya gitmek üzere Ankara Esenboğa Havalimanı’na geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin davetine icabetle Ukrayna’ya gitmek üzere Ankara Esenboğa Havalimanı’na geldi.

Politika 18.08.2022, 09:02
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin davetine icabetle Ukrayna’ya gitmek üzere Ankara Esenboğa Havalimanı’na geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin davetine icabetle Ukrayna’ya gitmek üzere Ankara Esenboğa Havalimanı’na geldi.

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