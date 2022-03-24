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Türkiye, Portekiz karşısına; Uğurcan, Zeki, Merih Demiral, Çağlar, Orkun, Berkan, Ozan, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Kerem ve Burak Yılmaz 11’i ile çıkacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Savaşın bir an önce sona erdirilmesi için Rusya ve Ukrayna ile yoğun temas halindeyiz”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin Rusya’nın talepleri karşısında referandum önererek akıllıca bir liderlik gösterdiğini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin Rusya’nın talepleri karşısında referandum önererek akıllıca bir liderlik gösterdiğini açıkladı.
Politika 24.03.2022, 20:04
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin Rusya’nın talepleri karşısında referandum önererek akıllıca bir liderlik gösterdiğini açıkladı.