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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile düzenlediği ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, Zaporijya Nükleer Santrali’ndeki duruma değinerek, “Ye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile düzenlediği ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, Zaporijya Nükleer Santrali’ndeki duruma değinerek, “Yeni bir Çernobil yaşamak istemiyoruz” dedi.

Politika 18.08.2022, 18:58
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile düzenlediği ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, Zaporijya Nükleer Santrali’ndeki duruma değinerek, “Ye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile düzenlediği ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, Zaporijya Nükleer Santrali’ndeki duruma değinerek, “Yeni bir Çernobil yaşamak istemiyoruz” dedi.

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