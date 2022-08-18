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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üçlü zirvede savaş esirlerinin mübadelesinin ele alındığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üçlü zirvede savaş esirlerinin mübadelesinin ele alındığını açıkladı.

Politika 18.08.2022, 19:05
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üçlü zirvede savaş esirlerinin mübadelesinin ele alındığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üçlü zirvede savaş esirlerinin mübadelesinin ele alındığını açıkladı.

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