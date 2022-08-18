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Beylikdüzü Mermeciler Sanayi Sitesi’nde boya üretimi yapılan bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üçlü zirvede savaş esirlerinin mübadelesinin ele alındığını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üçlü zirvede savaş esirlerinin mübadelesinin ele alındığını açıkladı.
Politika 18.08.2022, 19:05
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üçlü zirvede savaş esirlerinin mübadelesinin ele alındığını açıkladı.