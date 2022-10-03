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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye’yi yönetilebilir olmaktan çıkarmak için her yolu denediler. Son mermiyi de ekonomiye sıktılar ama mücadele bizi güçlü kıldı” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye’yi yönetilebilir olmaktan çıkarmak için her yolu denediler. Son mermiyi de ekonomiye sıktılar ama mücadele bizi güçlü kıldı” dedi.
Politika 03.10.2022, 12:41
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye’yi yönetilebilir olmaktan çıkarmak için her yolu denediler. Son mermiyi de ekonomiye sıktılar ama mücadele bizi güçlü kıldı” dedi.