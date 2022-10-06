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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’ye saldıran ya da rahatsız eden ülkelere karşı, "Bir gece ansızın gelebiliriz, bunu böyle anlamaları lazım" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’ye saldıran ya da rahatsız eden ülkelere karşı, "Bir gece ansızın gelebiliriz, bunu böyle anlamaları lazım" dedi.

Politika 06.10.2022, 22:00
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’ye saldıran ya da rahatsız eden ülkelere karşı, "Bir gece ansızın gelebiliriz, bunu böyle anlamaları lazım" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’ye saldıran ya da rahatsız eden ülkelere karşı, "Bir gece ansızın gelebiliriz, bunu böyle anlamaları lazım" dedi.

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