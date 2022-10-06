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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye’nin önüne çıkartılan engellerin adil olmadığının dahası bu durumun AB’nin menfaatlerine zarar verdiğinin altını çizdik” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye’nin önüne çıkartılan engellerin adil olmadığının dahası bu durumun AB’nin menfaatlerine zarar verdiğinin altını çizdik” dedi.

Politika 06.10.2022, 21:35
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye’nin önüne çıkartılan engellerin adil olmadığının dahası bu durumun AB’nin menfaatlerine zarar verdiğinin altını çizdik” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye’nin önüne çıkartılan engellerin adil olmadığının dahası bu durumun AB’nin menfaatlerine zarar verdiğinin altını çizdik” dedi.

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