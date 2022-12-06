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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Türkiye’nin kaderi artık birilerinin elinde değil, artık kaderimizi milletimizin kendisi belirliyor"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye’nin kaderi artık birilerinin elinde değil, artık kaderimizi milletimizin kendisi belirliyor"
Politika 06.12.2022, 15:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye’nin kaderi artık birilerinin elinde değil, artık kaderimizi milletimizin kendisi belirliyor"
-"Türkiye artık teröristler için verimli bir yer değildir"
-"Terörden arındırılan doğuda ve güneydoğuda yatırımlarımız sayesinde buradaki illerimizde istihdam, yatırım ve ihracat arttı"
- "Türkiye artık dünyada büyüyen ülkeler arasında ilk 3-5 arasında yerini alıyor"