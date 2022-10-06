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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye’nin hiçbir ülkenin toprağında, egemenliğinde, hak ve hukukunda gözü yoktur" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye’nin hiçbir ülkenin toprağında, egemenliğinde, hak ve hukukunda gözü yoktur" dedi.

Politika 06.10.2022, 21:40
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye’nin hiçbir ülkenin toprağında, egemenliğinde, hak ve hukukunda gözü yoktur" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye’nin hiçbir ülkenin toprağında, egemenliğinde, hak ve hukukunda gözü yoktur" dedi.

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