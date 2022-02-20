Son Dakika
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’den Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ne 1 milyon doz Sinovac Covid-19 aşısı gönderileceğini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’den Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ne 1 milyon doz Sinovac Covid-19 aşısı gönderileceğini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’den Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ne 1 milyon doz Sinovac Covid-19 aşısı gönderileceğini açıkladı.
Politika 20.02.2022, 21:01
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’den Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ne 1 milyon doz Sinovac Covid-19 aşısı gönderileceğini açıkladı.