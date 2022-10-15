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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağına intikal etmek üzere Bartın’a doğru hareket etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağına intikal etmek üzere Bartın’a doğru hareket etti.
Politika 15.10.2022, 12:21
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağına intikal etmek üzere Bartın’a doğru hareket etti.