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Beylikdüzü Mermeciler Sanayi Sitesi’nde boya üretimi yapılan bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye olarak bir taraftan çatışmaların diplomatik çözümle sona ermesi için çaba harcarken, diğer taraftan da Ukraynalı dostlarımızın yanında olduk olmaya devam ediyoruz” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye olarak bir taraftan çatışmaların diplomatik çözümle sona ermesi için çaba harcarken, diğer taraftan da Ukraynalı dostlarımızın yanında olduk olmaya devam ediyoruz” dedi.
Politika 18.08.2022, 19:00
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye olarak bir taraftan çatışmaların diplomatik çözümle sona ermesi için çaba harcarken, diğer taraftan da Ukraynalı dostlarımızın yanında olduk olmaya devam ediyoruz” dedi.