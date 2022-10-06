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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye olarak AB ülkeleri ile ilişkimizi geliştirmek ve birlik sürecimizi ilerletmek için işbirliğine hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye olarak AB ülkeleri ile ilişkimizi geliştirmek ve birlik sürecimizi ilerletmek için işbirliğine hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum" dedi.
Politika 06.10.2022, 21:42
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye olarak AB ülkeleri ile ilişkimizi geliştirmek ve birlik sürecimizi ilerletmek için işbirliğine hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum" dedi.