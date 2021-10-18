Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye-Angola İş Forumu’nda yaptığı konuşmada, “Türkiye ve Angola’nın birbirlerini tamamlayıcı özelliklere sahip olduklarını teyit ederek, birçok alanda işbirliği alanları bulunduğunu tespit ettik” dedi.