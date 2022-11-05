Son Dakika
MSB: “Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığı yapan 2 PKK-YPG’li terörist etkisiz hale getirildi”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “ Türk siyasetinde açtığımız temiz sayfayı hizmetlerle, yatırımlarla, reformlarla doldurduk”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “ Türk siyasetinde açtığımız temiz sayfayı hizmetlerle, yatırımlarla, reformlarla doldurduk”
Politika 05.11.2022, 11:13
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “ Türk siyasetinde açtığımız temiz sayfayı hizmetlerle, yatırımlarla, reformlarla doldurduk”