banner596

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “ Türk siyasetinde açtığımız temiz sayfayı hizmetlerle, yatırımlarla, reformlarla doldurduk”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “ Türk siyasetinde açtığımız temiz sayfayı hizmetlerle, yatırımlarla, reformlarla doldurduk”

Politika 05.11.2022, 11:13
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “ Türk siyasetinde açtığımız temiz sayfayı hizmetlerle, yatırımlarla, reformlarla doldurduk”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “ Türk siyasetinde açtığımız temiz sayfayı hizmetlerle, yatırımlarla, reformlarla doldurduk”

Yorumlar (0)