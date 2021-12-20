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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu: “Dövizde yaşanan düşüş sebebiyle akaryakıt fiyatlarına bu geceden itibaren yapılacak artışlar, sektörümüzün desteği ile durdurulmuştur.”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Türk lirası mevduat geliri kur altında kalırsa aradaki fark ödenecek."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Türk lirası mevduat geliri kur altında kalırsa aradaki fark ödenecek."
Politika 20.12.2021, 20:05
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Türk lirası mevduat geliri kur altında kalırsa aradaki fark ödenecek."