Son Dakika
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Togo Cumhurbaşkanı Faure Essozimma Gnassingbe ile düzenlediği ortak basın toplantısında, “Togo’nun FETÖ ile mücadele konusunda verdiği destek takdire şayandır” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Togo Cumhurbaşkanı Faure Essozimma Gnassingbe ile düzenlediği ortak basın toplantısında, “Togo’nun FETÖ ile mücadele konusunda verdiği destek takdire şayandır” dedi.
Politika 19.10.2021, 17:57
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Togo Cumhurbaşkanı Faure Essozimma Gnassingbe ile düzenlediği ortak basın toplantısında, “Togo’nun FETÖ ile mücadele konusunda verdiği destek takdire şayandır” dedi.