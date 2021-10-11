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Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun: "Fransa, Keçiova Camii’nin kiliseye çevrilmesine karşı çıkan 4 bin kişiyi infaz etti"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Terör tehditlerini bertaraf etmekte kararlıyız. En kısa sürede gereken adımları atacağız. Suriye’den topraklarımızı hedef alan tacizler bardağı taşırdı.”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Terör tehditlerini bertaraf etmekte kararlıyız. En kısa sürede gereken adımları atacağız. Suriye’den topraklarımızı hedef alan tacizler bardağı taşırdı.”
Politika 11.10.2021, 19:33
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Terör tehditlerini bertaraf etmekte kararlıyız. En kısa sürede gereken adımları atacağız. Suriye’den topraklarımızı hedef alan tacizler bardağı taşırdı.”