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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Terör tehditlerini bertaraf etmekte kararlıyız. En kısa sürede gereken adımları atacağız. Suriye’den topraklarımızı hedef alan tacizler bardağı taşırdı.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Terör tehditlerini bertaraf etmekte kararlıyız. En kısa sürede gereken adımları atacağız. Suriye’den topraklarımızı hedef alan tacizler bardağı taşırdı.”

Politika 11.10.2021, 19:33
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Terör tehditlerini bertaraf etmekte kararlıyız. En kısa sürede gereken adımları atacağız. Suriye’den topraklarımızı hedef alan tacizler bardağı taşırdı.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Terör tehditlerini bertaraf etmekte kararlıyız. En kısa sürede gereken adımları atacağız. Suriye’den topraklarımızı hedef alan tacizler bardağı taşırdı.”

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