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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Terör odaklarını Suriye’den atmaya kararlıyız” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Terör odaklarını Suriye’den atmaya kararlıyız” dedi.

Politika 19.07.2022, 21:08
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Terör odaklarını Suriye’den atmaya kararlıyız” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Terör odaklarını Suriye’den atmaya kararlıyız” dedi.

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