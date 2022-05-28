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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST Azerbaycan’da yaptığı konuşmada, "Türk milletinin kalbindeki Azerbaycan sevdasını kim söküp atabilir? İki kardeşi hangi hudut ayırabilir?" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST Azerbaycan’da yaptığı konuşmada, "Türk milletinin kalbindeki Azerbaycan sevdasını kim söküp atabilir? İki kardeşi hangi hudut ayırabilir?" dedi.
Politika 28.05.2022, 14:43
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST Azerbaycan’da yaptığı konuşmada, "Türk milletinin kalbindeki Azerbaycan sevdasını kim söküp atabilir? İki kardeşi hangi hudut ayırabilir?" dedi.