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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST Azerbaycan’da yaptığı konuşmada, "Ortak tarihimizden aldığımız ilhamla aramızdaki dostluğu daha da perçinliyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST Azerbaycan’da yaptığı konuşmada, "Ortak tarihimizden aldığımız ilhamla aramızdaki dostluğu daha da perçinliyoruz" dedi.
Politika 28.05.2022, 14:39
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST Azerbaycan’da yaptığı konuşmada, "Ortak tarihimizden aldığımız ilhamla aramızdaki dostluğu daha da perçinliyoruz" dedi.