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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “(Tahıl sevkiyatı) Türkiye ve Rusya’nın atacağı adımlar belli çevreleri rahatsız ederken, az gelişmiş ülkeleri de mutlu edecektir” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “(Tahıl sevkiyatı) Türkiye ve Rusya’nın atacağı adımlar belli çevreleri rahatsız ederken, az gelişmiş ülkeleri de mutlu edecektir” dedi.

Politika 13.10.2022, 13:44
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “(Tahıl sevkiyatı) Türkiye ve Rusya’nın atacağı adımlar belli çevreleri rahatsız ederken, az gelişmiş ülkeleri de mutlu edecektir” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “(Tahıl sevkiyatı) Türkiye ve Rusya’nın atacağı adımlar belli çevreleri rahatsız ederken, az gelişmiş ülkeleri de mutlu edecektir” dedi.

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