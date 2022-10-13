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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Tahıl naklinde de İstanbul mutabakatını devam ettirmemiz ve Rusya tahıl ve güresinin Türkiye üzerinden az gelişmiş üzere naklini yapma konusunda kararlıyız” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Tahıl naklinde de İstanbul mutabakatını devam ettirmemiz ve Rusya tahıl ve güresinin Türkiye üzerinden az gelişmiş üzere naklini yapma konusunda kararlıyız” dedi.

Politika 13.10.2022, 13:39
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Tahıl naklinde de İstanbul mutabakatını devam ettirmemiz ve Rusya tahıl ve güresinin Türkiye üzerinden az gelişmiş üzere naklini yapma konusunda kararlıyız” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Tahıl naklinde de İstanbul mutabakatını devam ettirmemiz ve Rusya tahıl ve güresinin Türkiye üzerinden az gelişmiş üzere naklini yapma konusunda kararlıyız” dedi.

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