Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Tahıl koridorunun açılmasını diplomatik bir başarı olarak görüyoruz” ifadelerini kullanarak, “Rusya’nın gübresini de Türkiye üzerinden ihtiyacı olan ülkelere gönderme gayreti içinde olacağız” dedi.