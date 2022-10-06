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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Tahıl koridorunun açılmasını diplomatik bir başarı olarak görüyoruz” ifadelerini kullanarak, “Rusya’nın gübresini de Türkiye üzerinden ihtiyacı olan ülkelere gönderme gayreti içinde olacağız” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Tahıl koridorunun açılmasını diplomatik bir başarı olarak görüyoruz” ifadelerini kullanarak, “Rusya’nın gübresini de Türkiye üzerinden ihtiyacı olan ülkelere gönderme gayreti içinde olacağız” dedi.
Politika 06.10.2022, 21:37
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Tahıl koridorunun açılmasını diplomatik bir başarı olarak görüyoruz” ifadelerini kullanarak, “Rusya’nın gübresini de Türkiye üzerinden ihtiyacı olan ülkelere gönderme gayreti içinde olacağız” dedi.