Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tahıl koridoru anlaşmasına ilişkin, “Şuana kadar yaklaşık 11 milyon ton tahılın dünya pazarına girmesini temin ettik. Mutabakatın kesintisiz işlemesi tahılın Afrika başta olmak üzere en fazla ihtiyacı olan ülkelere ulaşması için faaliyetlerimizi sürdürüyoruz” dedi.