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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Suriye’nin kuzeyindeki 4 milyonu aşkın sivil güvenlik şemsiyemiz ve uluslararası yardımla hayata tutunuyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Suriye’nin kuzeyindeki 4 milyonu aşkın sivil güvenlik şemsiyemiz ve uluslararası yardımla hayata tutunuyor” dedi.

Politika 20.09.2022, 18:35
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Suriye’nin kuzeyindeki 4 milyonu aşkın sivil güvenlik şemsiyemiz ve uluslararası yardımla hayata tutunuyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Suriye’nin kuzeyindeki 4 milyonu aşkın sivil güvenlik şemsiyemiz ve uluslararası yardımla hayata tutunuyor” dedi.

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