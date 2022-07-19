banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Türkiye-İran-Rusya Üçlü Zirvesi
Türkiye-İran-Rusya Üçlü Zirvesi
Kemal Kılıçdaroğolu'ndan İstanbul Sözleşmesi açıklaması
Kemal Kılıçdaroğolu'ndan İstanbul Sözleşmesi açıklaması
Yunanistan’da başpehlivan Kaflı oldu
Yunanistan’da başpehlivan Kaflı oldu
Emrecan Uzunhan, Beşiktaş’a transfer oldu
Emrecan Uzunhan, Beşiktaş’a transfer oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Suriye’deki krizi biz çıkarmadık tüm yükü biz alamayız” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Suriye’deki krizi biz çıkarmadık tüm yükü biz alamayız” dedi.

Politika 19.07.2022, 21:17
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Suriye’deki krizi biz çıkarmadık tüm yükü biz alamayız” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Suriye’deki krizi biz çıkarmadık tüm yükü biz alamayız” dedi.

Yorumlar (0)
24°
az bulutlu