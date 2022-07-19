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- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Sözler yaralara derman olmuyor. PKK-YPG unsurlarının sınırımızdan en az 30 km öteye çekilmesi gerek. Zamanında yapılan mutabakatların gereğidir. Ancak bunlar hala gerçekleşmemiştir” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Sözler yaralara derman olmuyor. PKK-YPG unsurlarının sınırımızdan en az 30 km öteye çekilmesi gerek. Zamanında yapılan mutabakatların gereğidir. Ancak bunlar hala gerçekleşmemiştir” dedi.

Politika 19.07.2022, 21:43
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Sözler yaralara derman olmuyor. PKK-YPG unsurlarının sınırımızdan en az 30 km öteye çekilmesi gerek. Zamanında yapılan mutabakatların gereğidir. Ancak bunlar hala gerçekleşmemiştir” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Sözler yaralara derman olmuyor. PKK-YPG unsurlarının sınırımızdan en az 30 km öteye çekilmesi gerek. Zamanında yapılan mutabakatların gereğidir. Ancak bunlar hala gerçekleşmemiştir” dedi.

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