Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şöyle bir adım attık. Gerek Gebele’de her yıl gençlerimizin belli bir süre tatil yapması, eğitim alması gerekse Avaza’da her yıl belli bir süre öğretmenleriyle eğitim öğretim almaları hem Gebele’yi hem Avaza’yı ta

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şöyle bir adım attık. Gerek Gebele’de her yıl gençlerimizin belli bir süre tatil yapması, eğitim alması gerekse Avaza’da her yıl belli bir süre öğretmenleriyle eğitim öğretim almaları hem Gebele’yi hem Avaza’yı tanımaları, Türkiye’ye de gelecek öğrencilerin ufkunu çok daha farklı bir zemine oturacaktır" dedi.