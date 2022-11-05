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MSB: “Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığı yapan 2 PKK-YPG’li terörist etkisiz hale getirildi”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “ Sosyal Güvenlik sistemimizin kuşatıcılığı sayesinde vatandaşlarımıza birinci sınıf sağlık hizmeti sunduk”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “ Sosyal Güvenlik sistemimizin kuşatıcılığı sayesinde vatandaşlarımıza birinci sınıf sağlık hizmeti sunduk”
Politika 05.11.2022, 11:30
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “ Sosyal Güvenlik sistemimizin kuşatıcılığı sayesinde vatandaşlarımıza birinci sınıf sağlık hizmeti sunduk”