Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Sordum, resmi ramak nedir dedim. Dediler ki 75 bin kişi meydanda. Bu 2023’e yürüyüşün coşkulu adımıdır.”

- “Kardeşliğin şehri Mardin’i sahip olduğu güzelliklerden koparmak için çok uğraştılar. Her türlü fitneyi zulmü denediler. Ama hamdolsun Mardin kim olduğunu unutmadı.”

- “Mardin’de petrol arama çalışmalarını hızlandırdık. Bugün 3 petrol kuyusunu açıyoruz”

- “Mardin Havalimanının adını Mardin Aziz Sancar Havalimanı olarak değiştirelim. Aziz Sancar’ın adı Mardin’e girerken Mardin Havalimanının gönderinde görülecek. Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı.”

- “7 yıl önce çukur eylemleri ile Mardin’in ilçelerini yakıp yıktılar. Mardin’e bu yıkımı yaşatanların derdi asla sizler değilsiniz. Benim Kürt kardeşlerime çok çektirdiler. Hem Kürt’üz dediler hem Kürt kardeşlerimi vurdular, çukurlara gömdüler. Bütün mabetlere varıncaya kadar yıktılar.”

-“Bay Kemal 6 yaşındaki çocuğu konuşuyorsun. O bir felaket ayrı bir konu. 10, 11, 12, 13, 14 yaşında kandile kaçırılan o yavrular için bir kelime ettin mi? O terör örgütlerinin taciz ettiği o yavrularla ilgili ir cümle kullandın mı, Diyarbakır annelerini ziyaret ettin mi onlarla bir sohbet ettin mi? Helalleşme gideceksen Diyarbakır’a git, oradaki annelerle helalleş. Ama sen kiminle temastasın HADEP’le, HADEP ne iş yapıyor Kandil’le beraber işletiyor. Senin ciğerin yok, bir laf edemezsin. Diyarbakır annelerini Mardin’in muhteşem meydanından selamlıyorum.”