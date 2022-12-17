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Eskişehir’de bakımsızlık ve kötü muamele nedeniyle öldüğü iddia edilen 6 yaşındaki Nur Elif Tiftik’in, olay sonrası kaçan babaannesi Cihangir K., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Sordum, resmi rakam nedir dedim. Dediler ki 75 bin kişi meydanda. Bu 2023’e yürüyüşün coşkulu adımıdır.”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Sordum, resmi rakam nedir dedim. Dediler ki 75 bin kişi meydanda. Bu 2023’e yürüyüşün coşkulu adımıdır.”
Politika 17.12.2022, 14:10
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Sordum, resmi rakam nedir dedim. Dediler ki 75 bin kişi meydanda. Bu 2023’e yürüyüşün coşkulu adımıdır.”