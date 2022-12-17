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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Sordum, resmi rakam nedir dedim. Dediler ki 75 bin kişi meydanda. Bu 2023’e yürüyüşün coşkulu adımıdır.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Sordum, resmi rakam nedir dedim. Dediler ki 75 bin kişi meydanda. Bu 2023’e yürüyüşün coşkulu adımıdır.”

Politika 17.12.2022, 14:10
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Sordum, resmi rakam nedir dedim. Dediler ki 75 bin kişi meydanda. Bu 2023’e yürüyüşün coşkulu adımıdır.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Sordum, resmi rakam nedir dedim. Dediler ki 75 bin kişi meydanda. Bu 2023’e yürüyüşün coşkulu adımıdır.”

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