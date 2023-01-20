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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Son 20 yılda İstanbul’a 90 milyar liralık eğitim yatırımı yaptık. Bu yıl ise 17 milyar liralık eğitim yatırımı yapıyoruz” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Son 20 yılda İstanbul’a 90 milyar liralık eğitim yatırımı yaptık. Bu yıl ise 17 milyar liralık eğitim yatırımı yapıyoruz” dedi.
Politika 20.01.2023, 15:29
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Son 20 yılda İstanbul’a 90 milyar liralık eğitim yatırımı yaptık. Bu yıl ise 17 milyar liralık eğitim yatırımı yapıyoruz” dedi.