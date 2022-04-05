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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 6-7 Nisan’da Brüksel’de gerçekleştirilecek olan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılacak. Bakan Çavuşoğlu, toplantı dolayısıyla bazı mevkidaşlarıyla da ikili görüşmeler gerçekleştirecek.
Avcılar’da kameramanın kornea nakli yapılan gözüne yumruk atan şahısların yargılanmasına devam edildi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Politika 05.04.2022, 16:15
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.