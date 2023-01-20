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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Şimdiye kadar hazırladığımız tüm bütçelerde en büyük payı eğitime ayırdık. Eğitim bütçemiz 651 milyar liraya ulaştı" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Şimdiye kadar hazırladığımız tüm bütçelerde en büyük payı eğitime ayırdık. Eğitim bütçemiz 651 milyar liraya ulaştı" dedi.
Politika 20.01.2023, 15:40
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Şimdiye kadar hazırladığımız tüm bütçelerde en büyük payı eğitime ayırdık. Eğitim bütçemiz 651 milyar liraya ulaştı" dedi.