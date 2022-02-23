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Rusya BM Daimi Temsilcisi Nebenzya: “Batı, Kiev’i kışkırtmaya, cesaretlendirmeye ve silahlandırmaya devam ediyor”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal’de geçirdiği kalp krizi sonrasında şehit olan Cumhurbaşkanlığı Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren’in evini ziyaret ediyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal’de geçirdiği kalp krizi sonrasında şehit olan Cumhurbaşkanlığı Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren’in evini ziyaret ediyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal’de geçirdiği kalp krizi sonrasında şehit olan Cumhurbaşkanlığı Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren’in evini ziyaret ediyor.
Politika 23.02.2022, 20:39
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal’de geçirdiği kalp krizi sonrasında şehit olan Cumhurbaşkanlığı Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren’in evini ziyaret ediyor.