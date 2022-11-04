banner596

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Sayın Putin’le görüşmede de gündeme geldi. Ukrayna’daki tahılın az gelişmiş ülkelere gitmesi öncelik olmalıdır.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Sayın Putin’le görüşmede de gündeme geldi. Ukrayna’daki tahılın az gelişmiş ülkelere gitmesi öncelik olmalıdır.”

Politika 04.11.2022, 11:47
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Sayın Putin’le görüşmede de gündeme geldi. Ukrayna’daki tahılın az gelişmiş ülkelere gitmesi öncelik olmalıdır.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Sayın Putin’le görüşmede de gündeme geldi. Ukrayna’daki tahılın az gelişmiş ülkelere gitmesi öncelik olmalıdır.”

Yorumlar (0)