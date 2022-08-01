Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Rusya ve Ukrayna tarafıyla her seviyede görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Tahıl krizinin aşılması konusunda atılan adımın tamamen ülkemizin gayretlerinin ürünü olduğu herkes tarafından kabul edilmektedir."