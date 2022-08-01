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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vatandaşlarımızı kira öder gibi taksitlerle, yerel ve yatay mimari anlayışına göre inşa edilmiş konut projeleriyle ev sahibi yapacağız."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Rusya ve Ukrayna tarafıyla her seviyede görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Tahıl krizinin aşılması konusunda atılan adımın tamamen ülkemizin gayretlerinin ürünü olduğu herkes tarafından kabul edilmektedir."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Rusya ve Ukrayna tarafıyla her seviyede görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Tahıl krizinin aşılması konusunda atılan adımın tamamen ülkemizin gayretlerinin ürünü olduğu herkes tarafından kabul edilmektedir."
Politika 01.08.2022, 20:05
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Rusya ve Ukrayna tarafıyla her seviyede görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Tahıl krizinin aşılması konusunda atılan adımın tamamen ülkemizin gayretlerinin ürünü olduğu herkes tarafından kabul edilmektedir."