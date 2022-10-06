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- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ve Ukrayna liderleri ile tek görüşen liderin kendisi olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ve Ukrayna liderleri ile tek görüşen liderin kendisi olduğunu belirtti.

Politika 06.10.2022, 22:32
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ve Ukrayna liderleri ile tek görüşen liderin kendisi olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ve Ukrayna liderleri ile tek görüşen liderin kendisi olduğunu belirtti.

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