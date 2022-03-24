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ABD Başkanı Joe Biden NATO ve G7 toplantılarının ardından yaptığı açıklamada, Rusya’nın kimyasal silah kullanması halinde gerekli karşılığın verileceğini ifade ederek, “Kullanılan silahların içeriğne göre müdahale değişir” dedi.
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmelerin sürdürüleceğini açıkladı.
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmelerin sürdürüleceğini açıkladı.
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmelerin sürdürüleceğini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmelerin sürdürüleceğini açıkladı.
Politika 24.03.2022, 20:37
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmelerin sürdürüleceğini açıkladı.